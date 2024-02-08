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В Астане из-за непогоды школьники второй смены будут учиться онлайн

CentralAsia (KZ) -  В Астане в связи с ухудшением погодных условий 8 февраля ученики 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, сообщает управление образования города.

По данным «Казгидромет», 8 и 9 февраля на территории города ожидаются метель, гололед.

В связи с объявленным штормовым предупреждением, департамент по чрезвычайным ситуациям города рекомендует жителям и гостям столицы следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях. Строительным объектам рекомендуется по возможности ограничить работы на объектах.

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