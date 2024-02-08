В 2023 году стихийные бедствия в Таджикистане унесли жизни 51 человека

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 2023 году в результате стихийных бедствий погиб 51 человек и нанесен ущерб на сумму 76,77 млн сомони (свыше $7 млн). Об этом рассказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Рустам Назарзода, сообщает «Азия-Плюс».

По словам Назарзода, в общей сложности на территории Таджикистана в прошлом году зафиксировано свыше 550 ЧП природного характера, что на 140 явлений меньше, чем в 2022 году, в то же время число погибших увеличилось на 43 человека.

«Среди зарегистрированных стихийных бедствий были: 335 лавин, 79 селей, 47 землетрясений, 26 камнепадов, 22 оползня, 17 повышений уровня воды, 10 случаев усиленного ветра, 12 случаев проливных дождей, три грозы и молнии, а также два случая сильных морозов», — перечислил глава КЧС.

Согласно данным Рустама Назарзода, общая сумма помощи, оказанной президентским фондом и правительством страны пострадавшим от стихийных бедствий в прошлом году, составила почти 13,2 млн сомони ($1,3 млн).

Отдельно Назарзода подчеркнул, что в Таджикистане число наиболее опасных зон для проживания сократилось на 261 благодаря переселению граждан и проведению берегоукрепительных работ. В то же время глава КЧС отметил, что в стране существуют 1209 опасных для проживания зон, из которых 515 являются наиболее опасными, в них живут почти 159 тысяч человек.

«Правительство страны продолжает усилия, направленные на снижение угрозы для населения, проживающего в опасных природных зонах», — резюмировал Назарзода.

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