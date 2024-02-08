В парламенте Казахстана ввели обязательный масочный режим

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CentralAsia (KZ) - На территории здания Мажилиса Казахстана с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры, сообщает пресс-служба Мажилиса.

«В соответствии с постановлением главного санитарного врача Медицинского центра Управления делами Президента в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции на территории здания Мажилиса с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Проведение совещаний и других массовых мероприятий переводится в онлайн-формат или проводится со строгим соблюдением масочного режима и санитарных норм», - сообщили в пресс-службе.

Ранее спикер Мажилиса Ерлан Кошанов ушел на больничный из-за обнаруженного коронавируса. Из-за этого он не смог присутствовать на заседании с президентом.

По этой же причине находится на больничном советник президента Канат Бозумбаев.

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