Мирзиеев и Лукашенко вместе позвонили Алиеву и поздравили с победой на президентских выборах. Фото

CentralAsia (CA) - Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 февраля вместе позвонили главе Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравить его с победой и успешным проведением выборов. Фотографиями поделился пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.

«Редкий момент, когда главы двух государств вместе звонят лидеру другой страны», — говорится в сообщении.

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Мирзиёев отметил высокую явку и активность избирателей и выразил уверенность, что «братский азербайджанский народ сделал правильный выбор, отдав свой голос за будущее государства, за сильный и процветающий Азербайджан».

В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства. Особое внимание уделено полномасштабной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

«Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 30%. Начала работу совместная Инвестиционная компания, в активной фазе реализации находятся проекты кооперации в автомобилестроении, электротехнической, текстильной, аграрной, туристической и других отраслях», — говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных структур, в том числе Организации тюркских государств, и рассмотрен график предстоящих мероприятий.

Александр Лукашенко, в свою очередь, в разговоре с Ильхамом Алиевым подчеркнул: «В лице Беларуси вы имеете надёжного друга, разделяющего подходы к построению справедливых и равноправных межгосударственных отношений, укреплению безопасности, диалога и доверия».

Досрочные президентские выборы прошли в Азербайджане 7 февраля. Согласно данным Центризбиркома страны, Ильхам Алиев набирает 92,05% голосов по итогам обработки 93,35% бюллетеней. Он возглавляет страну с 2003 года, это будет его пятый срок на посту президента. Другие кандидаты, их было шесть, получили от 2,19% до 0,53% голосов. Избирательные участки были также открыты на бывшей территории Нагорного Карабаха, которую Азербайджан вернул под свой контроль в 2023 году.

Президент Беларуси с официальным визитом находится в Узбекистане.