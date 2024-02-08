Зеленский озвучил главные военные задачи Украины на год

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский планирует в 2024 году усилить воздушный щит Украины, увеличить ее дальнобойные возможности и нанести России «максимальные системные потери».

«Наша задача в этом году не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери», - сказал он.

По его словам, в частности речь идет о замороженных российских активах. Он отметил, что Украина «максимально энергично» работает с партнерами, чтобы решение по российским активам было принято как можно быстрее.

Зеленский сообщил, что в среду тему конфискации активов РФ обсудил с высоким представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем. Президент соглашается, что в этом вопросе нужно «унифицированное и сильное» решение, полное уважения к международному праву и пренебрежения к РФ.

«Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора. Это справедливо - отвечать террористу, справедливо - уничтожать террористов и справедливо - заставить государство-террориста платить за то, что оно делает», - сказал он.