Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 131, 300 человек числятся пропавшими

- Азия и мир, общество
- 14:34, 08 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Число жертв пожаров в городах Вальпараисо и Винья-дель-Марв в Чили увеличилось до 131 человек. Об этом сообщили в чилийской Государственной службе здравоохранения (SML), тушение пожара продолжается, задействована авиация.
Глава муниципалитета Винья-дель-Марв Макарена Рипамонти назвала пожары трагедией невиданных масштабов. По ее словам, в списках пропавших числятся 300 человек.
В Центре судебно-медицинской экспертизы сообщили, что опознаны 35 человек.
В пострадавших от пожара районах продолжаются работы по расчистке завалов. В столице Чили, Сантьяго тысячи людей участвуют в кампании по сбору помощи жителям зоны бедствия.
Президент Габриэль Борич заявил, что долги по счетам 9200 домовладений, пострадавших от пожара, были полностью аннулированы, и поблагодарил ООН и президента США Джо Байдена за поддержку в вопросе в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В Чилийской национальной службе предотвращения и реагирования на стихийные бедствия (SENAPRED) сообщили, что за последние трое суток полностью сгорело 20 тыс. гектаров земли.
Несколькими днями ранее Борич объявил чрезвычайное положение в стране. В городах, затронутых пожаром, объявлен комендантский час для упрощения передвижения бригад пожарных и техники по дорогам.