Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 131, 300 человек числятся пропавшими

CentralAsia (CA) - Число жертв пожаров в городах Вальпараисо и Винья-дель-Марв в Чили увеличилось до 131 человек. Об этом сообщили в чилийской Государственной службе здравоохранения (SML), тушение пожара продолжается, задействована авиация.

Глава муниципалитета Винья-дель-Марв Макарена Рипамонти назвала пожары трагедией невиданных масштабов. По ее словам, в списках пропавших числятся 300 человек.

В Центре судебно-медицинской экспертизы сообщили, что опознаны 35 человек.

В пострадавших от пожара районах продолжаются работы по расчистке завалов. В столице Чили, Сантьяго тысячи людей участвуют в кампании по сбору помощи жителям зоны бедствия.

Президент Габриэль Борич заявил, что долги по счетам 9200 домовладений, пострадавших от пожара, были полностью аннулированы, и поблагодарил ООН и президента США Джо Байдена за поддержку в вопросе в ликвидации последствий стихийного бедствия.

В Чилийской национальной службе предотвращения и реагирования на стихийные бедствия (SENAPRED) сообщили, что за последние трое суток полностью сгорело 20 тыс. гектаров земли.

Несколькими днями ранее Борич объявил чрезвычайное положение в стране. В городах, затронутых пожаром, объявлен комендантский час для упрощения передвижения бригад пожарных и техники по дорогам.