Кыргызстан и Таджикистан определили в 2023 году 169 км границы, - руководитель топографической группы РТ

Ориф Ходжазода

CentralAsia (TJ) - Кыргызстан и Таджикистан до настоящего времени завершили описание 889,45 км, что составляет 90% от общей линии границы, заявил 8 февраля на пресс-конференции в Душанбе глава Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана и руководитель топографической рабочей группы от таджикской стороны Ориф Ходжазода, передает «Азия Плюс».

«В 2023 году топографическими рабочими группами Таджикистана и Кыргызстана было проведено 15 заседаний, по итогам которых проведено описание 169,48 км линии государственной границы. Всего к этому дню завершено описание 889,45 км таджикско-кыргызской государственной границы», - пояснил Ходжазода.

Он отказался сообщить более подробную информацию о согласованных участках границы, сославшись на то, что ранее стороны договорились, что «содержание протоколов и документов о выполнении работ должно оставаться конфиденциальным, строго соблюдаться и публиковаться после согласия обеих сторон».

«Любая информация предоставляется по соглашению сторон. Поэтому я прошу представителей СМИ правильно понять ситуацию в этом плане», - сказал он.

Ходжазода не стал комментировать подписание окончательного соглашения в марте, он лишь сказал:

«Мы также хотим, чтобы пограничный вопрос был решен как можно скорее».

Ранее, 10 января, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Душанбе заявил, что пограничный вопрос между Кыргызстаном и Таджикистаном «решён» и соглашение о делимитации и демаркации госграницы может быть подписано в марте этого года.

Эмомали Рахмон 5 февраля сообщил, что Кыргызстан и Таджикистан согласовали 196 км линии госграницы.

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