Фоторепортаж — Астану накрыл снежный буран, отменили десятки авиарейсов, школьников перевели на дистанционку

CentralAsia (KZ) - В Астане бушует сильный буран. Школьников второй смены перевели на дистанционное обучение. Что происходит в столице Казахстана - в фоторепортаже Tengrinews.kz.

Бушующий ветер и метель буквально парализовали город. Сильный снегопад снизил видимость на дорогах.

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По данным городского акимата, с раннего утра в уборке снега задействовано более 2,4 тысячи дорожных рабочих и свыше 1,6 тысячи единиц спецтехники. За прошедшую ночь из города вывезли более 55 тысяч кубометров снега. На это потребовалось почти 4 тысячи рейсов.

Воздушной гавани Астаны отменили семь рейсов на вылет и восемь – на прилёт, а кроме того, задержали шесть рейсов на вылет и 12 – на прилёт.

«На аэродроме сильный ветер со скоростью 19 м/с и порывами до 23 м/с. Эти погодные условия могут создавать сложности при взлёте и посадке самолётов. Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно», – рассказали в аэропорту столицы.

По данным «Казгидромета», метель и гололед в Астане будут продолжаться 8–9 февраля. При этом ожидается юго-восточный ветер с переходом в юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, временами - 23-28 метров в секунду.

На большей части Казахстана наблюдается метель и усиление ветра, объявлено штормовое предупреждение.

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