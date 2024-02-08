Суд ЕС отказал Алишеру Усманову в снятии санкций

Алишер Усманов.

CentralAsia (CA) - Европейский суд отклонил апелляцию российского миллиардера узбекистанского происхождения Алишера Усманова о снятии с него санкций. Решение от 7 февраля опубликовано на сайте суда.

Усманов попал под санкции Евросоюза в феврале 2022 года, в первые дни после начала полномасштабного вторжения России в Украину. ЕС назвал его олигархом, который имеет «особенно тесные связи» с президентом России Владимиром Путиным и оказывал «материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Сам миллиардер утверждал, что оказался удобной целью для санкций ЕС из-за своей известности и богатства, а не из-за связей с Путиным, писал Bloomberg.

Сторона Усманова утверждала, что мотивировка введения санкций недостаточна, а основания для них слишком расплывчаты. Суд, однако, счёл санкционные аргументы достаточными и отказался отменять санкции против Усманова.

Европейский суд является высшей судебной инстанцией Евросоюза, его решения не могут быть обжалованы.

В ноябре 2022 года Financial Times писала, что власти Узбекистана просили ЕС снять санкции с Усманова, поскольку они ограничили возможности миллиардера инвестировать часть своего состояния в экономику страны.

Санкции против миллиардера также ввели США, Канада, Великобритания, Япония и Украина. В санкционный список включили и сестру Усманова Гульбахор Исмаилову на том основании, что она была законным владельцем некоторых его активов.