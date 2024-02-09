Монголия и ФРГ продолжат совместные археологические исследовательские проекты

CentralAsia (MNG) - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится с государственным визитом в Монголии по приглашению президента Хурэлсуха Ухнаа.

В рамках визита, который будет длиться 2 дня, с 7 по 8 февраля, была достигнута договоренность о продолжении совместных монголо-германских археологических исследовательских проектов.

Было подписано Соглашение между Монгольской академией наук, Государственным университетом Монголии и Институтом археологии Германии о продолжении сотрудничества между «Монгольско-Немецкой Хархоринской экспедицией» и «Монгольско-Немецкой Орхонской экспедицией».

Совместные монголо-германские археологические исследования в долине Орхона начались в 1998 году под эгидой президента Монголии Багабанди Нацаг и президента ФРГ Романа Герцога.

В рамках проекта, который успешно реализуется уже более 20 лет, проводится комплексная работа по составлению топографических карт исторических памятников, раскопкам, исследованию артефактов, доставке их населению, проведению выставок.

Была достигнута договоренность о продлении соглашения о сотрудничестве еще на пять лет.

источник: middleasiannews.com

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