Совместный Немецко-монгольский университет дополнительно получит €4 млн

CentralAsia (MNG) - Успешно реализуется соглашение между Министерством образования и культуры Монголии и Германской ассоциацией международного сотрудничества о реализации проекта «Немецко-монгольский институт ресурсов и технологий».

Немецко-монгольский институт ресурсов и технологий (GMIT) — государственный университет, основанный в 2013 году. Он играет важную роль во внутренней подготовке человеческих ресурсов, развитии исследований и инноваций, а также локализации необходимых человеческих ресурсов для развития горнодобывающей и перерабатывающей промышленности Монголии.

При финансовой поддержке правительства Германии в размере 7 миллионов евро реализуется проект по строительству студенческого общежития, а также учебно-исследовательской базы. Согласно соглашению, на организацию и работу учебного заведения Германией будет выделено дополнительно 4 миллиона евро.

В 2013 году правительства Германии и Монголии стали соучредителями Немецко-монгольского института ресурсов и технологий (GMIT). GMIT работает в тесном сотрудничестве с немецкими университетами-партнерами и другими международными учреждениями. Этот университет предлагает возможность учиться по программам, которые соответствуют международным академическим стандартам и передовому опыту. GMIT уникален в Монголии благодаря своей сильной учебной программе, ориентированной на применение, а также благодаря упору на всестороннее личностное развитие студентов.

Университет сочетает научно обоснованное образование с инновационными концепциями. Инженерный факультет и факультет математики, компьютерных и естественных наук вместе с Языковым и дидактическим центром образуют прочную основу для прикладных исследований, а также для практико-ориентированного образования в области инженерии.

В Немецко-Монгольском институте ресурсов и технологий студенты знакомятся с новейшими разработками в области техники, науки и бизнеса. Во всех своих учебных программах GMIT стремится к научному совершенству, интернациональности и разнообразию, непрерывному обучению, трудоустройству и предпринимательству, актуальности для отрасли, междисциплинарному мышлению, социальной ответственности, передовым исследованиям и инновациям на благо монгольского общества. С 2019 года GMIT имеет международную аккредитацию ACQUIN и получил институциональную аккредитацию MNCEA.

источник: middleasiannews.com

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