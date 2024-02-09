ФРГ поддержит модернизацию энергетического сектора Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер находится 7-8 февраля с государственным визитом в Монголии по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

Во время его визита был подписан ряд соглашений. Одно из них - «Проект по наращиванию потенциала для развития устойчивой энергетики в Монголии».

Оно было подписано между Министерством энергетики Монголии и Немецким агентством международного сотрудничества (GIZ).

Для поддержки модернизации энергетического сектора Монголии правительство Германии решило предоставить грантовую помощь в размере двух миллионов евро. Это финансирование направлено на укрепление потенциала как государственного, так и частного сектора, и одновременно на улучшение взаимной координации.

GIZ представлено в Монголии с 1991 года и открыло собственный офис в Улан-Баторе в 1998 году.

В Монголии GIZ работает по следующим приоритетным направлениям:

биоразнообразие,

устойчивое экономическое развитие,

энергоэффективность.

Целью является улучшение экономической ситуации и, таким образом, косвенное содействие сокращению бедности.

источник: middleasiannews.com

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