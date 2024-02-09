Монгольская «снежная команда» произвела фурор в Саппоро. ФОТО

CentralAsia (MNG) - На 48-м Снежном фестивале в Саппоро, Япония, монгольская команда заняла первое место со своей работой «Нөмөр» (переводится на русском: подветренный, укрытие и защита. на английском: lee).

В команду вошли члены Союза художников Монголии, художники Ганбаатар Батаахуу, Содномдаржаа Баярсайхан и Батзориг Алтангэрэл, которые во второй раз принимают участие в Снежном фестивале в Саппоро.

Скульптурой «Нөмөр» монгольские мастера хотели показать, почему монголы издавна клали в колыбель младенцев фигурку лисы, вырезанную из войлока. Монголы считают, что лиса – животное умное и оберегает детей от плохого. Снежная скульптура «Нөмөр» изображает лису, защищающую своим телом маленького мальчика от лютого холода и зимних метелей, даря ему тепло и любя его как мать.

Работы монгольских ремесленников были особо отмечены в местных газетах и ​​телеканалах.

В этом конкурсе приняли участие художники из девяти стран, таких как Монголия, Южная Корея, США, Индонезия, Сингапур, Таиланд.

источник: middleasiannews.com

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