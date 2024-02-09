Зеленский отправил в отставку Залужного, новым главкомом ВСУ стал генерал Сырский

Залужный, Сырский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.

На сайте президента Украины опубликовали указы.

«С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая команда […] Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», — объявил Зеленский в видеообращении.

Зеленский назвал Сырского «самым опытным украинским командующим» и сказал, что он командовал «успешной обороной Киева в начале войны и затем успешным наступлением осенью 2022 года в Харьковской области».

«Я благодарен генералу Залужному за два года обороны […] Открыто поговорили сегодня про то, что требует изменений в армии, — рассказал Зеленский о своей встрече с Залужным. — Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе с командой украинского государства. Буду благодарен за его согласие».

Сам Залужный также написал о встрече с Зеленским, сообщив, что у него с президентом состоялся «важный и серьезный разговор». Он заявил, что «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии». В своем посте он напрямую не говорил, идет ли речь о его отставке.

Украинские СМИ и политики начали писать о возможной отставке Залужного с 29 января. Как неофициально сообщали различные источники, в этот день Зеленский провел встречу с главкомом, на которой предложил Залужному уйти в отставку, однако военный отказался сам писать заявление. 4 февраля Зеленский в интервью итальянскому изданию Rai News 24 подтвердил, что «размышляет» над возможностью замены Залужного и «целого ряда руководящих лиц государства, не только в отдельном секторе, таком как военный». «Это вопрос о людях, которые будут руководить Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало», — сказал Зеленский.