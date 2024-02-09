Родился в России, оборонял Киев и бился за Бахмут. Что известно о новом главкоме ВСУ Сырском?

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.

Александр Сырский родился в России - 26 июля 1965 года в селе Новинки, Киржачского района Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Начинал службу в 1986 году в Советской армии командиром мотострелкового взвода.

В 2000–2002 годах был начальником штаба и первым заместителя командира 72-й отдельной механизированной дивизии ВСУ в Белой Церкви (Киевская область), в дальнейшем возглавил ее (была переформирована в бригаду), где дослужился до генерал-майора.

В 2007 году назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. В 2011–2012 годах был первым замначальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ. В 2013-м занимал должность первого замначальника Главного командного центра ВСУ и курировал сотрудничество с НАТО, в частности представлял украинскую сторону на переговорах по приведению ВСУ к стандартам альянса.

После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году назначен заместителем командующего Антитеррористической операцией (АТО). В начале 2015 года занял пост начальника штаба — первого заместителя руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Зимой 2015 года участвовал в боях за Дебальцево и Углегорск. В Дебальцево был командиром тактической группы «Барс». Когда ВСУ попали в так называемый дебальцевский котел, обеспечивал выход войск из города.

К началу российских военных действий - командующий Сухопутными войсками. Командовал успешными для ВСУ операциями - обороной Киева и наступлением осенью 2022 года в Харьковской области. После харьковского наступления о нем стали говорить как о возможном сменщике Залужного.

В 2023 году Сырский командовал куда менее удачными для ВСУ боями за Бахмут.

РФ удалось захватить город и его окрестности, а начатое в мае 2023 года контрнаступление ВСУ не привело к значительным успехам и фактически остановилось в декабре (теперь там наступают войска РФ). Распыление сил ВСУ на Бахмут в западных СМИ называется одной из причин неудачи наступления ВСУ на юге, пишет «Страна.ua». За большие потери в этой операции получил прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник».

По инициативе Александра Сырского в ВСУ была введена система подготовки резервов по образцу НАТО, а в структуре командования сухопутными войсками были созданы три профильных командования.

Как писала The Washington Post, 58-летний Сырский не пользуется большой популярностью среди рядовых бойцов. Многие из них считают его «командиром советского образца», который слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте, не соглашаясь на отступление.

Женат, имеет двух сыновей.