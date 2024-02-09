В Монголии суд отказался выпустить за рубеж подозреваемого в коррупции экс-министра

Сухбаатар Жамьяанхорлоо

CentralAsia (MNG) - Сухбаатар Жамьяанхорлоо является фигурантом по скандальному делу о закупке старых пассажирских автобусов под видом новых.

Бывший министр-председатель Национального комитета по уменьшению дорожных заторов в Улан-Баторе Сухбаатар Жамьяанхорлоо останется под запретом о выезде за границу. Об этом сообщил районный суд первой инстанции, куда экс-министр обратился с ходатайством изменить ему меру пресечения.

«Бывший министр по борьбе с дорожными пробками в столице обратился в уголовный суд Сухэ-Баторского района с просьбой отменить запрет на пересечение границы, поскольку по состоянию здоровья ему необходимо пройти лечение и диагностику за рубежом. Но судья отказал в удовлетворении этого ходатайства», — говорится в решении суда.

Сухбаатар Жамьяанхорлооподозревается в коррупции по скан дальному делу о закупке старых пассажирских автобусов под видом новых. Он курировал обновление автопарка общественного транспорта в течение одного года, пока работал министром без портфеля, председателем Национального комитета по уменьшению дорожных заторов в столице Монголии.

Эта новая должность появилась в монгольском правительстве в сентябре 2022 года, чтобы отдельный министр отвечал за работу с мэрией Улан-Батора и возглавлял комитет по борьбе с дорожными заторами. В начале октября 2023 года министр добровольно ушел в отставку после того, как горожане обнаружили, что купленные в Южной Корее пассажирские автобусы имеют следы некачественного ремонта.

источник: ТАСС

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