экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии суд отказался выпустить за рубеж подозреваемого в коррупции экс-министра
Сухбаатар Жамьяанхорлоо
Сухбаатар Жамьяанхорлоо

CentralAsia (MNG) -  Сухбаатар Жамьяанхорлоо является фигурантом по скандальному делу о закупке старых пассажирских автобусов под видом новых.

Бывший министр-председатель Национального комитета по уменьшению дорожных заторов в Улан-Баторе Сухбаатар Жамьяанхорлоо останется под запретом о выезде за границу. Об этом сообщил районный суд первой инстанции, куда экс-министр обратился с ходатайством изменить ему меру пресечения.

«Бывший министр по борьбе с дорожными пробками в столице обратился в уголовный суд Сухэ-Баторского района с просьбой отменить запрет на пересечение границы, поскольку по состоянию здоровья ему необходимо пройти лечение и диагностику за рубежом. Но судья отказал в удовлетворении этого ходатайства», — говорится в решении суда.

Сухбаатар Жамьяанхорлооподозревается в коррупции по скан дальному делу о закупке старых пассажирских автобусов под видом новых. Он курировал обновление автопарка общественного транспорта в течение одного года, пока работал министром без портфеля, председателем Национального комитета по уменьшению дорожных заторов в столице Монголии.

Эта новая должность появилась в монгольском правительстве в сентябре 2022 года, чтобы отдельный министр отвечал за работу с мэрией Улан-Батора и возглавлял комитет по борьбе с дорожными заторами. В начале октября 2023 года министр добровольно ушел в отставку после того, как горожане обнаружили, что купленные в Южной Корее пассажирские автобусы имеют следы некачественного ремонта.

источник: ТАСС

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com