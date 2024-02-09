В Улан-Баторе строительство канатной дороги начнется в марте

CentralAsia (MNG) - Был представлен ход реализации проекта канатной дороги, целью которого является увеличение возможностей и доступности услуг общественного транспорта в Улан-Баторе, соединение субцентров, уменьшение заторов на дорогах и загрязнения воздуха, а также развитие туризма. Проект реализуется группой POMA за счет льготного кредита Французской Республики. Строительные работы начнутся в марте этого года и планируются к завершению в 2025 году.

Группа компаний POMA работает уже 88 лет и имеет опыт строительства 8000 систем канатной дороги в более чем 90 странах мира.

Улан-Батор, столица Монголии, разделен на две части рекой Туул и железной дорогой. Когда канатная дорога будет введена в эксплуатацию, между этими двумя разделенными участками можно будет проехать 4,2 км в направлении Яармаг-Хархорин за 11 минут. Каждая каюта будет вмещать 10 пассажиров, а ее пропускная способность оценивается в 2300 пассажиров в каждом направлении.

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