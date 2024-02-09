Рано или поздно договоримся, - Путин о мире между Россией и Украиной в интервью американскому журналисту Карлсону

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сказал, что хочет добиться решения ситуации в Украине путем переговоров. И что Россия и Украина «рано или поздно договорятся».

«Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. То, что происходит, в определенной степени является элементом гражданской войны. И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось», - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Путина, переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но Киев «выбросил все договоренности».

«Они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но всё-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, Украина, выбросила все эти договорённости и приняла под козырёк указания западных стран – европейских, Соединённых Штатов – воевать с Россией до победного конца», - сказал он.

Путин считает, что власти Украины отказались от переговоров «по указанию из Вашингтона». Он счел это неправильным решением.

«Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Они совершили, пусть исправляют. Мы — за», - сказал он.

Путин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. «Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого урегулирования. Но для того, чтобы о чём-то договариваться, нужно вести диалог, не так ли?» - добавил Путин.

Российский лидер призвал Зеленского отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. «Пусть он отменит этот декрет, и всё. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы всё время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда»,— сказал Путин.