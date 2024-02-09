Россия еще не достигла своих целей в Украине, - Путин

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия еще не достигла своих целей в Украине.

«Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений»,— сказал он.

Такер спросил у российского президента, как он сможет «выкорчевать идеологию, культуру, какие-то чувства, историю» в стране, которую он не контролирует. Путин ответил, что в ходе переговоров в Стамбуле была достигнута договоренность, что «на Украине не будет культивироваться неонацизм», и его запретят в там на законодательном уровне.

« Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда?» — задался вопросом Путин.

По его словам, это одна из проблем, которую Россия обсуждала во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

«Нам – европейцы, в частности – говорили: нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов. Мои коллеги во Франции и Германии говорили: «Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева». Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева.

Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договорённости, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооружённому противостоянию при помощи Соединённых Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас», - рассказал Путин.