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Советник Зеленского назвал причины увольнения главкома ВСУ Залужного
Валерий Залужный
Валерий Залужный
Предыстория: Зеленский отправил в отставку Залужного, новым главкомом ВСУ стал генерал Сырский

CentralAsia (CA) -  Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

«Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии», - написал он в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.

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