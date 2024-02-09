Советник Зеленского назвал причины увольнения главкома ВСУ Залужного

- Азия и мир, политика
- 12:59, 09 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.
«Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии», - написал он в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.