В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом, ввели масочный режим в общественных местах

CentralAsia (KZ) - Число заболевших коронавирусом в Казахстане в январе выросло в 2,5 раза по сравнению с декабрем 2023 года. И тенденция роста продолжается, сообщила «Власти» главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«Но если смотреть в абсолютных цифрах, то это рост с 200 до 500 случаев. Рост заболеваемости мы видим, в основном в Астане и Алматы – это 143 и 74 случая соответственно», - сказала Есмагамбетова.

За эту неделю, по ее словам, зарегистрировано 155 случаев коронавируса, или на 26 случаев больше, чем в предыдущую неделю. При этом, по словам главного санврача, в этом году рост заболеваемости коронавирусом совпадает с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, уровень которых также вырос на 7%.

Есмагамбетова уточнила, что сейчас циркулирует штамм «Омикрон», который характеризуется легким течением.

«Это мы видим и по заполняемой коек: у нас сегодня лечение получают в стационаре только трое больных. Все остальные – на амбулаторном лечении. А в принципе тяжесть течения, уровень госпитализации, летальность никак не изменились», - сказала главный государственный санврач.

Она добавила, что пока Казахстан находится в «зеленой» зоне заболеваемостью коронавирусом. Однако, по ее словам, в феврале ожидается вторая волна заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В целях предупреждения распространения инфекции, в частности кори и коронавируса, в стране ввели масочный режим в общественных местах. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны.

«Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, а также территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить использование медицинских масок в меорганизациях и наличие антисептиков. Акиматам рекомендовать населению ношение масок в местах массового скопления (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОН-ы, банки и др.), во всех видах транспорта», - говорится в тексте постановления.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения