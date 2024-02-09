«Володя, ну что ты делаешь?», - Путин о Зеленском

CentralAsia (CA) - В одном из разговоров российский лидер Владимир Путин спросил у президента Украины Владимира Зеленского, почему тот поддерживает «неонацистов», в то время как его отец сражался с фашистами во время Второй мировой войны. Об этом президент России рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«У него же отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны, я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик». Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно», - сказал он.

Российский президент говорил об этом, отвечая на вопрос, есть ли у Зеленского свобода вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта. По мнению Путина, такая свобода есть, «во всяком случае раньше была».

«Но что касается свободы выбора – почему нет? Он же пришёл к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведёт Украину к миру. Он об этом и говорил – он за счёт этого и победил на выборах с огромным преимуществом. <...> Он же считает себя главой государства, он победил на выборах. Хотя мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной. Но он считает себя президентом, и в этом качестве его признают и Соединённые Штаты, и вся Европа, и практически весь остальной мир», — отметил российский президент.

По мнению Путина, Зеленский после прихода к власти «понял две вещи».

«Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные – от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединёнными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, – это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине», - сказал он.