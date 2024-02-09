Афганистан рассчитался со странами Центральной Азии за поставки электроэнергии

CentralAsia (CA) - Власти Афганистана полностью закрыли долги за импорт электроэнергии из соседних государств — Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана. Об этом сообщает издание Hasht-e Subh Daily со ссылкой на представителя местной энергетической компании Хикматуллу Майванди.

Сотрудник компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) уточнил, что долг копился на протяжении двух лет.

В совокупности всем странам-партнерам Кабул выплатил $627 млн.

По словам Майванди, часть задолженности за электроэнергию осталась еще от предыдущего правительства под руководством Ашрафа Гани, до прихода к власти радикального движения «Талибан» в августе 2021 года.

Как пишет «Газета.uz», в 2022 году «Национальные электрические сети Узбекистана» продолжали поставлять ресурсы соседям, несмотря на имеющийся долг в размере более $4 млн. В прошлом году постсоветская республика экспортировала в Афганистан 1,82 млрд кВт*ч на $91 млн, по цене около $0,05 за киловатт-час. Причем в 2023-м получатели энергии выплатили Ташкенту $93,5 млн.

Есть информация и об объемах поставок в текущем году. Так, в январе Узбекистан передал партнерам 320 млн кВт*ч на почти $16 млн. Отмечается, что на 1 февраля у Кабула имелся долг в размере $1,24 млн.

В 2019 году «Национальные электрические сети Узбекистана» и DABS заключили соглашение о поставках электроэнергии в Афганистан сроком на десять лет. Предполагалось, что изначально объем экспортируемых ресурсов составит 4,2 млрд кВт*ч в год с последующим увеличением до 6 млрд кВт*ч.

В конце 2022 года сообщалось, что из-за неполадок в системе электроснабжения Узбекистан не может исполнять контрактные обязательства перед Афганистаном. При этом официальный Ташкент утверждал, что экспорт сократился, но не был прекращен.

Спустя месяц афганская сторона проинформировала о возобновлении поставок электроэнергии, пожаловавшись, что они идут не в полном объеме.