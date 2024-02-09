Власти Газы оценили ущерб от военных действий в $15 млрд

CentralAsia (CA) - Прямой ущерб в результате военных действий Израиля в секторе Газа превысил $15 млрд. Порядка 7 тыс. человек в анклаве числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное управление правительства анклава.

По данным ведомства, около 700 тыс. палестинцев в Газе заразились инфекционными заболеваниями из-за тяжелых условий жизни. В управлении пояснили, что проблема голода на севере Газы нарастает на фоне истощения запасов зерна и продовольствия.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» продолжается с 7 октября 2023 года. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, палестинские власти оценивают число жертв более чем в 27 тыс. На этой неделе «Хамас» через посредников в лице Катара и Египта предложил Израилю мирный план, состоящий из трех этапов. Радикальное движение обязуется за четыре с половиной месяца освободить всех израильских заложников в обмен на несколько тысяч палестинских заключенных. Однако в числе условий «Хамаса» — полный вывод израильских военных из Газы, что противоречит позиции Израиля.