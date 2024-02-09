Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «100 на 100»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Минобороны РФ объявило, что 8 февраля Россия и Украина провели обмен пленными.

В ходе обмена Украина передала 100 российских военнослужащих, взамен российская армия передала 100 военных ВСУ.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении военного ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными.

«Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство — защитники Мариуполя», — рассказал Зеленский.

Последний раз Россия и Украина объявляли об обмене пленными 31 января. Тогда Минобороны РФ сообщало, что были возвращены 195 российских военнослужащих, а взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о возвращении 207 человек — «военных и гражданских».

Это был первый обмен пленными между Россией и Украиной после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Российская сторона утверждает, что в самолете находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Все они, по заявлению Москвы, погибли.