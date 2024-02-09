ЦИК Азербайджана: Ильхам Алиев набрал 92,12% на выборах президента по итогам подсчета всех голосов

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах главы государства, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета 100% голосов. За него проголосовали 92,12% избирателей, или 4 577 693 человека.

Второе место занял депутат милли меджлиса (парламента) самовыдвиженец Захид Орудж (2,17% голосов), на третьем оказался глава Партии великого созидания Фазиль Мустафа (1,98%).

Алиев занимает пост президента Азербайджана с 2003 года, новый срок станет для него пятым.

Избирательные участки на этих выборах впервые работали и в Нагорном Карабахе, который с сентября 2023 года находится под полным контролем Баку. На участке в Ханкенди в Карабахе проголосовал и сам Алиев.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Спустя сутки стороны договорились о прекращении огня, разоружении армянских формирований и демонтаже структур непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о том, что с 1 января 2024 года непризнанная республика перестанет существовать.