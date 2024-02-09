экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Астану накрыл снежный буран: На дорогах произошло более 250 аварий за сутки

CentralAsia (KZ) -  Более 250 ДТП зарегистрировали за минувшие сутки в Астане. Такого количества аварий в столице за сутки раньше ни разу не случалось, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.

Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане ввели ограничения движения для транспортных средств в нескольких регионах.

«Кроме того, в связи с погодными условиями с 8 февраля все службы перешли на усиленный вариант в связи с ситуацией природного характера местного масштаба», – говорится в сообщении.

8 февраля в Астане разбушевалась непогода – метель и сильный ветер с порывами до 28 м/с, школьников отправили на «дистанционку», отменили десятки авиарейсов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com