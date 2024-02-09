Астану накрыл снежный буран: На дорогах произошло более 250 аварий за сутки
CentralAsia (KZ) - Более 250 ДТП зарегистрировали за минувшие сутки в Астане. Такого количества аварий в столице за сутки раньше ни разу не случалось, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане ввели ограничения движения для транспортных средств в нескольких регионах.
«Кроме того, в связи с погодными условиями с 8 февраля все службы перешли на усиленный вариант в связи с ситуацией природного характера местного масштаба», – говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
8 февраля в Астане разбушевалась непогода – метель и сильный ветер с порывами до 28 м/с, школьников отправили на «дистанционку», отменили десятки авиарейсов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения