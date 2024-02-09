Астану накрыл снежный буран: На дорогах произошло более 250 аварий за сутки

CentralAsia (KZ) - Более 250 ДТП зарегистрировали за минувшие сутки в Астане. Такого количества аварий в столице за сутки раньше ни разу не случалось, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.

Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане ввели ограничения движения для транспортных средств в нескольких регионах.

«Кроме того, в связи с погодными условиями с 8 февраля все службы перешли на усиленный вариант в связи с ситуацией природного характера местного масштаба», – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Қаласының Полиция Департаменті (@police_astana)

8 февраля в Астане разбушевалась непогода – метель и сильный ветер с порывами до 28 м/с, школьников отправили на «дистанционку», отменили десятки авиарейсов.

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