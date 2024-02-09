В Кремле высказались о смене главкома ВСУ

Дмитрий Песков

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что отставка главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначение на эту должность Александра Сырского никак не повлияет на ход боевых действий, передает «Интерфакс».

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации. Она будет продолжаться до достижения целей»,- рассказал Песков в ходе конференц-колла в ответ на просьбу прокомментировать кадровые перестановки в руководстве ВСУ.

О смене главнокомандующего ВСУ президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 февраля. СМИ с прошлого месяца писали о планируемом увольнении Залужного, который руководил ВСУ с 27 июля 2021 года. Сырский до нового назначения командовал сухопутными войсками ВСУ. По словам украинского президента, под руководством Александра Сырского Генштаб ВСУ должен будет представить новое видение хода боевых действий на текущий год.

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