Новый главком ВСУ Сырский выступил с первым заявлением

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выступил с первым комментарием в новой должности.

В начале заявления, опубликованного в телеграм-канале главкома, Сырский поблагодарил сослуживцев по Сухопутным войскам и оперативно-стратегической группировке войск «Хортица». До назначения он командовал этими войсками.

«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», - заявил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что среди других задач — вопросы логистики и ротация военнослужащих. Сырский также подчеркнул, что военное руководство должно «знать потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке».

«Внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, к примеру, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне. Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути», — добавил главком.

Он также поблагодарил бывших руководителей ВСУ и ветеранов войны.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ 8 февраля. Сырский сменил на этом посту генерала Валерия Залужного.

После перестановок в военном руководстве Владимир Зеленский заявил, что ждет изменений в Вооруженных силах Украины. Он призвал представить детальный план действий ВСУ на 2024 год, передать западное оружие на первую линию фронта, решить проблемы с логистикой, сократить численность штабов, создать действенную систему ротации, повысить качество обучения военных и сформировать силы беспилотных систем. Кроме того, заявил Зеленский, «каждый генерал должен знать фронт».