Монголы подарили президенту Германии верблюда, а первой леди — верблюжонка

CentralAsia (MNG) - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится с государственным визитом в Монголии.

Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюнденбендер посетили семью пастуха Галбадрах Дамбийням в Төв аймаке.

Угостив гостей, глава семьи пастух Галбадрах Дамбийням и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подарили им верблюдов. Президенту достался взрослый верблюд, а жене президента — «тором» или двухлетний верблюджонок.Также гостям подарили двухлетних скаковых жеребят.

Следует отметить, что первый подарок Штайнмайеру был преподнесен во время его визита в качестве министра иностранных дел еще в 2014 году, жеребенок по кличке «Туурайн төвөргөөн» на данный момент находится в том же стаде в сомоне Булган, Дорнод аймака.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения