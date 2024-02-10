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Монголы подарили президенту Германии верблюда, а первой леди — верблюжонка

CentralAsia (MNG) -  Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится с государственным визитом в Монголии.

Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюнденбендер посетили семью пастуха Галбадрах Дамбийням в Төв аймаке.

Угостив гостей, глава семьи пастух Галбадрах Дамбийням и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подарили им верблюдов. Президенту достался взрослый верблюд, а жене президента — «тором» или двухлетний верблюджонок.Также гостям подарили двухлетних скаковых жеребят.

Следует отметить, что первый подарок Штайнмайеру был преподнесен во время его визита в качестве министра иностранных дел еще в 2014 году, жеребенок по кличке «Туурайн төвөргөөн» на данный момент находится в том же стаде в сомоне Булган, Дорнод аймака.

источник: middleasiannews.com

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