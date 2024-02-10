Министры из арабских стран договорились продолжить работу над будущим статусом Газы

CentralAsia (CA) - Министры из нескольких арабских государств на переговорах в Саудовской Аравии 8 февраля договорились продолжить совместное планирование будущего сектора Газа после завершения конфликта Израиля и ХАМАС, сообщает «Интерфакс».

Министры согласились продолжить работать над тем, как следует организовать управление сектором Газа, а также - добиваться создания палестинского государства. По словам собеседников газеты The Times Of Israel, уже готовы несколько проектов плана, однако неизвестно, когда он будет представлен.

Встреча министров из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании, Египта и Палестинской национальной администрации прошла в Эр-Рияде в четверг. На ней они повторили призывы к немедленному перемирию в секторе Газа.