Роман Тореханов назначен начальником Службы охраны президента Казахстана
CentralAsia (KZ) - Роман Тореханов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан и начальником Службы охраны президента Казахстана.
Как сообщает Акорда, соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Роман Тореханов является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу среди профессионалов в весовой категории 94 кг, а также в абсолютной весовой категории.
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