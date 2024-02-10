Роман Тореханов назначен начальником Службы охраны президента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Роман Тореханов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан и начальником Службы охраны президента Казахстана.

Как сообщает Акорда, соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Роман Тореханов является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу среди профессионалов в весовой категории 94 кг, а также в абсолютной весовой категории.

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