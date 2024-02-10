На территории Китая утром 10 февраля произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) - Институт сейсмологии Казахстана в 06:41 10 февраля зарегистрировал землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая, в 270 км на юго-восток от города Алматы. Магнитуда составила 4.2.

На территории Казахстана толчки не ощущались.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения