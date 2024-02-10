На территории Китая утром 10 февраля произошло землетрясение
- Казахстан, происшествия
- 13:29, 10 февраля 2024
- Просмотров: 190
CentralAsia (KZ) - Институт сейсмологии Казахстана в 06:41 10 февраля зарегистрировал землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая, в 270 км на юго-восток от города Алматы. Магнитуда составила 4.2.
На территории Казахстана толчки не ощущались.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения