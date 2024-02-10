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На территории Китая утром 10 февраля произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) -  Институт сейсмологии Казахстана в 06:41 10 февраля зарегистрировал землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая, в 270 км на юго-восток от города Алматы. Магнитуда составила 4.2.

На территории Казахстана толчки не ощущались.

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