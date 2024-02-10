В 8 областях Казахстана из-за ухудшения погоды закрыли некоторые участки дорог

CentralAsia (KZ) - Из-за ухудшения погодных условий дороги закрыли в 8 областях Казахстана, передает Tengrinews.

В Абайской области введено ограничение на дороге Алматы—Усть-Каменогорск на 2-113 километре, участок от Семея до границы РФ на 111 километре.

В Актюбинской области ведено ограничение на 5 участках на 798 километре трассы Самара—Шымкент на 773-855 километре, закрывается участок дороги с поселка Беккул Баба до Хромтау на 82 километре.

Также дорога Карабутак—Комсомольское—Денисовка—Рудный—Костанай на 0-234 километре, на участке от села Карабутак до границы Костанайской области на 234 километре.

Трасса Самара—Шымкент на 965-1240 километре, на участке от поселка Карабутак до границы Кызылординской области, 275 километр.

Также трасса Самара—Шымкент на 855-965 километре, на участке от Хромтау до поселка Карабутак, 110 километр.

Дорога от Актобе до границы РФ (на Орск) на 39-136 километре, на участке от поселка Шамши Калдаякова до границы РФ, на 97 километре.

В Восточно-Казахстанской области введено ограничение на дороге Усть-Каменогорск—Шемонайха—граница РФ на 105-123 километре, на участке от Шемонайха до границы РФ на 18 километре.

В Карагандинской области введено ограничение на дороге Екатеринбург—Алматы, Северо-Восточный обход на 0-16 километре, на участке от Пришахтинска до села Новостройка на 16 километре.

В Костанайской области области введено ограничение на 3 участках. Трасса Жезказган—Петропавловск на 252-335 километре, на участке от Улытауской области до Аркалык на 83 километре.

Дорога Карабутак—Комсомольское—Денисовка—Рудный—Костанай на 234-386 километре, на участке от Актюбинской области до поселка Денисовка на 152 километре.

Также дорога Карабутак—Комсомольское—Денисовка—Рудный—Костанай на 386-503 километре, на участке от поселка Денисовка до Рудный, на 117 километре.

В Кызылординской области введено ограничение на участке Самара—Шымкент на 1802-1240 километре, также на участке от границы Актюбинской области до Кызылорды, на 562 километре.

В Северо-Казахстанской области введено ограничение на участке Екатеринбург—Алматы на 834-856 километре, также на участке от села Чистополье до границы Акмолинской области, на 22 километре.

Дорога Булаево—Возвышенка—Мологвардейское—Кирово—Киялы—Рощинское на 116-228 километре, на участке Молодогвардейское до села Рощинское, на 112 километре.

В Улытауской области ограничения введены на дороге Жезказган—Петропавловск на 137-252 километра, на участке от поселка Улытау до границы Костанайской области, на 115 километре.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 404 единиц техники и 620 человек.

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