На Солнце 9 февраля произошла вспышка самого высокого уровня

CentralAsia (KZ) - 9 февраля на Солнце произошла вспышка самого высокого класса. Об этом сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ИПГ) РФ.

По данным института, в 16:14 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3575 (S37W85) зарегистрирована вспышка Х3.3 продолжительностью 38 минут, которая сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.

«От вспышки зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов», - сообщает институт.

По данным Лаборатории солнечной астрономии и геофизического приборостроения, вспышка началась в 15:53 МСК, достигла максимума в 16:14 и завершилась в 16:32.

Вспышка стала одной из крупнейших за последние пять лет.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов. Вспышка класса X является самой мощной и может спровоцировать магнитную бурю.

Специалисты отметили, что в настоящее время влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли установилось на третьем уровне по шкале из пяти показателей.

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