В России трех уроженцев Таджикистана лишили гражданства РФ за совершение преступлений

CentralAsia (TJ) - В Удмуртии трех уроженцев Таджикистана лишили гражданства России за совершение преступлений.

Как сообщает МВД по Удмуртской Республике, все трое признаны виновными в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, 27-летний уроженец Таджикистана приобрел гражданство РФ в упрощенном порядке в январе 2022 года. А в марте 2023 года он был задержан сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике при оборудовании тайниковой закладки с наркотическим средством «героин». Общая масса наркотиков, изъятых из тайника, а также обнаруженных в арендованной им квартире, составила почти 150 граммов.

Было установлено, что мужчина являлся оптовым наркозакладчиком и распространял наркотики на территории республики. Приговором Индустриального районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики, вступившим в законную силу 04.10.2023, данный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

55-летний уроженец Таджикистана решением МВД по УР приобрел гражданство РФ в 2004 году. В 2021 году районным судом Челябинска он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Еще одно решение о прекращении гражданства РФ принято в отношении 24-летней уроженки Таджикистана, которая в 2022 году приговором Устиновского районного суда Ижевска признана виновной в незаконном хранении наркотиков. Суд назначил ей условное наказание с испытательным сроком 3 года.

Лицо, осужденное к наказанию, не связанное с реальным лишением свободы, в ближайшее время обязано покинуть территорию России. Лица, осужденные к реальному лишению свободы, после отбытия назначенного наказания будут обязаны покинуть территорию РФ. В случае неисполнения будут применены принудительные меры по выдворению.

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