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Делегация Испании в марте посетит Туркменистан

CentralAsia (TM) -  В марте состоится визит испанской делегации в Туркменистан. Его подготовку 6 февраля обсудили посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев с послом Испании в Туркменистане (с резиденцией в Москве) Маркосом Гомесом Мартинесом.

Как сообщает издание «Хроники Туркменистана», стороны говорили про совместную работу в области инвестиций и внедрения современных технологий, а также подготовку высококвалифицированных кадров.

В состав делегации войдут представители компаний и организаций Испании, обладающих опытом работы в указанных областях.

В 2020 году на 62% увеличился экспорт сельхозпродукции из Испании в Туркменистан. Страна закупает какао, овощи и фрукты, продукты питания, а также уголь и древесину, изделия из камня, мебель и электроматериалы. С Туркменистаном сотрудничают компании: Ibertest, Idom, Indra, Talgo, Repsol, Técnicas Reunida и Typsa.

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