В Брянске провели операцию «Нелегальный мигрант»: 30 иностранцев нарушили правила въезда и выезда

CentralAsia (CA) - Сотрудники полиции Брянска в течение недели в рамках профилактической операции «Нелегальный мигрант» провели 150 проверочных мероприятий.

Как сообщает издание «Брянская губерния», зафиксировано одно преступление и 37 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.

По результатам проверок 30 иностранцев нарушили правила выезда, въезда и пребывания на территории России. Еще три административных протокола было составлено в отношении мигрантов, которые нарушили установленный порядка осуществления трудовой деятельности.

Как сообщили в УМВД по городу Брянску, также был выявлен факт фиктивной постановки иностранцев на учет. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 УК РФ.