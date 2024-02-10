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В Брянске провели операцию «Нелегальный мигрант»: 30 иностранцев нарушили правила въезда и выезда

CentralAsia (CA) -  Сотрудники полиции Брянска в течение недели в рамках профилактической операции «Нелегальный мигрант» провели 150 проверочных мероприятий.

Как сообщает издание «Брянская губерния», зафиксировано одно преступление и 37 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.

По результатам проверок 30 иностранцев нарушили правила выезда, въезда и пребывания на территории России. Еще три административных протокола было составлено в отношении мигрантов, которые нарушили установленный порядка осуществления трудовой деятельности.

Как сообщили в УМВД по городу Брянску, также был выявлен факт фиктивной постановки иностранцев на учет. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 УК РФ.

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