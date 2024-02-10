В Ташкенте сменили главу Управления экологии
- Узбекистан, общество
- 14:06, 10 февраля 2024
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CentralAsia (UZ) - Акмаль Расулов назначен руководителем Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Ташкента. Об этом сообщает Nova24.
Ранее был занимал должность заместителя начальника управления.
Предыдущим главой был Фарход Дехканов.
9 сентября 2023 года начальника Управления экологии Ташкента Фархода Дехканова арестовали по делу об уничтожении деревьев, однако 11 сентября его выпустили.
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