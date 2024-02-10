В Узбекистане растет заболеваемость гепатитом А

CentralAsia (UZ) - В некоторых регионах Узбекистана отмечается рост заболеваемости гепатитом А, сообщает руководитель информационной службы Комитета по санитарно-эпидемиологическому благополучию и общественного здоровья Мафтуна Саидова.

Как сообщает Nova24, рост показателей заболеваемости отмечается в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Ферганской областях, а также в Каракалпакстане. Сейчас недугом болеют 9507 детей.

Мафтуна Саидова также отметила, что вакцинация предотвращает передачу вируса в 94-98% случаев. Против гепатита А в основном вакцинируются дети в возрасте от 18 месяцев до 14 лет. После вакцинации у человека формируется иммунитет к гепатиту А, который сохраняется в течение 15 лет.

Вакцинация разовая, повторной вакцинации не требуется. В 2023 году привили 365 167 детей по всей стране. Также из местного бюджета ряда регионов, в том числе и столицы, на вакцинацию детей с инвалидностью и социально незащищенных выделено более 4 млрд сумов.