Прокуратура Парижа начала расследовать массовое хищение данных 33 млн человек

CentralAsia (CA) - Прокуратура Парижа начала расследование недавних кибератак, которым подверглись два сторонних платежных оператора Viamedis и Almerys. Эти атаки являются самыми массовыми, зарегистрированными на сегодняшний день во Франции, сообщает издание Sud Ouest.

По оценкам Национальной комиссии по информационным технологиям и свободам (Cnil), эта утечка данных касается более 33 млн граждан.

Viamedis (дочерняя компания компаний дополнительного медицинского страхования Malakoff Humanis и Vyv) и Almerys (независимая группа Be-Ys) являются сторонними операторами платежей от имени компаний дополнительного медицинского страхования.

В среду CNIL сообщил, что примерно каждый второй француз пострадал от кражи данных во время кибератаки на сторонних платежных менеджеров.

Расследования, порученные Бригаде по борьбе с киберпреступностью судебной полиции, касаются преступлений, связанных с нарушением автоматизированной системы обработки данных, мошенническим сбором персональных данных и сокрытием преступления. По данным CNIL, «для держателей полисов и членов их семей речь идет о семейном положении, дате рождения и номере социального страхования, названии страховой компании, а также о гарантиях подписанного контракта». Но они не содержат важной для хакеров информации, такой как банковская информация, медицинские данные, возмещение медицинских расходов, почтовые реквизиты, номера телефонов, электронные письма и т. д.