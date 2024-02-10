В 12 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

CentralAsia (KZ) - Казгидромет выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 11 февраля. Оно охватило столицу и 12 областей страны. Синоптики прогнозируют усиление ветра, метель и гололед по республике, сообщает Zakon.kz.

На севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, на западе, юге области – гололед. На севере области ожидается туман. В Жезказгане ночью ожидаются низовая метель и гололед.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель, на западе, юге области – гололед. Днем на западе области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается низовая метель и гололед.

Ночью и утром на западе, севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

Днем на севере, западе Алматинской области ожидается ветер с порывами до 18-23 м/с.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью в центре, на востоке, днем на востоке, юге Абайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре, на востоке области – метель, гололед. Порывы ветра до 25 м/с. В Семее ночью ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области – метель, гололед. Порывы ветра до 25 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер до 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер до 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман. В Актау также ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидается гололед. Порывы ветра до 25 м/с. В Шымкенте ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью на западе и юге Павлодарской области ожидается метель. Порывы ветра до 15-20 м/с.

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