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Освобожден от должности первый заместитель главы Минобороны Украины

CentralAsia (CA) -  Кабинет министров Украины на заседании освободил Александра Павлюка от должности первого заместителя министра обороны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Он уточнил, что Павлюка уволили из-за перехода на другую работу.

Как пишет УНИАН, в марте 2022 года был снят с должности командующего ООС и назначен главой Киевской ОВА. Александру Павлюку была поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. В мае 2022 года был снят с должности главы Киевской ОВА.

14 февраля 2023 года Кабинет министров Украины назначил генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Павлюка первым заместителем тогдашнего министра обороны Алексея Резникова.

7 февраля 2024 Александр Павлюк пояснил, что создание Сил беспилотных систем, как самостоятельного рода войск в составе ВСУ предоставит возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска.

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