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Президент Венгрии уходит в отставку на фоне возмущения по поводу помилования человека, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми

CentralAsia (CA) -  Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке. Глава государства объяснила свое решение широким возмущением, которое вызвало в стране помилование ею человека, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми.

Как пишет euronews, это решение вызвало «беспрецедентный политический скандал вокруг долгое время находившегося у власти консервативного правительства».

О том, что она покидает пост, который занимала с мая 2022 года, 46-летняя Новак объявила в субботу в телеобращении.

Возмущение в Венгрии нарастало всю неделю после того, как стало известно, что Новак в апреле 2023 года выдала президентское помилование человеку, осужденному за сокрытие серии случаев сексуального насилия над детьми в государственном детском доме.

«Я объявила помилование, которое вызвало недоумение и волнение у многих людей, - заявила Новак в субботу. - Я совершила ошибку».

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