В Мьянме ввели обязательную военную службы для всех молодых мужчин и женщин

CentralAsia (CA) - Хунта Мьянмы объявила обязательную военную службу для всех молодых мужчин и женщин, поскольку она пытается сдержать вооруженные повстанческие силы, борющиеся за большую автономию в различных частях страны. Об этом пишет Reuters.

Все мужчины в возрасте от 18 до 35 лет и женщины в возрасте от 18 до 27 лет должны прослужить до двух лет, а такие специалисты, как врачи в возрасте до 45 лет, должны прослужить три года. Срок действия услуги может быть продлен в общей сложности до пяти лет в условиях продолжающегося чрезвычайного положения.

В Мьянме продолжается хаос с тех пор, как военные захватили власть у избранного правительства в результате переворота 2021 года.

С октября «Татмадау», как называют армию, несет потери личного состава, сражаясь с скоординированным наступлением альянса трех повстанческих групп этнических меньшинств, а также союзных борцов за демократию, которые подняли оружие против хунты.

Это самая большая проблема, с которой столкнулись военные с момента прихода к власти в бывшей британской колонии в 1962 году.

«Обязанность охранять и защищать нацию распространяется не только на солдат, но и на всех граждан. Поэтому я хочу сказать всем, чтобы они с гордостью соблюдали закон этого народа о военной службе», - заявил представитель хунты Зау Мин Тун.

Закон об обязательной воинской повинности был принят в 2010 году, но до сих пор не вступил в силу. Тем, кто не выполнит закон, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.