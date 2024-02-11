Бывший замминистра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ

CentralAsia (KZ) - Бывший замминистра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны. Такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Вчера, 10 февраля, Кабмин Украины снял с должности первого замминистра обороны генерал-майора Павлюка в связи с переходом на другую должность.

Глава государства провел кадровые перестановки в ВСУ. В результате сменились главнокомандующие нескольких позиций:

- вместо Сергея Наева на должность командующего Объединенными силами ВСУ назначен Юрий Содоль;

- вместо Максима Миргородского командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ назначен Игорь Скибюка;

- вместо Анатолия Багрилевича командующим Силами территориальной обороны ВСУ назначен Игорь Плахута. Баргилевич с 9 февраля возглавил Генштаб ВСУ.

Все Указы о назначениях опубликованы на сайте главы государства.

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