В Финляндии проходит второй тур президентских выборов

CentralAsia (KZ) - В Финляндии в воскресенье, 11 февраля, проходит второй тур президентских выборов. В 9:00 пос местному времени открылись более 900 ихбирательных участков по всей стране, сообщило Минюст Финляндии.

Во втором туре за победу борются экс-премьер Александер Стубб от Национальной коалиционной партии и бывший глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Действующий президент Саули Ниинистё не вправе баллотироваться, так он не может занимать пост президента более двух сроков. Его избирали в 2012 и 2018 годах.

Первый тур президентских выборов прошел 28 января. Тогда Стубб набрал 27,2%, Хаависта – 25,8% голосов избирателей. На третьем месте — Халла-ахо от националистической партии «Истинные финны», он получил около 19% голосов.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени и сразу после Минюст Финляндии должен опубликовать первые результаты.

Инаугурация нового президента состоится 1 марта. Президента в Финляндии избирают на шесть лет.

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