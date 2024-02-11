На западе Казахстана 938 человек находятся в пунктах обогрева из-за непогоды

CentralAsia (KZ) - В Актюбинской области все еще бушует непогода. Людей, в числе которых и иностранцы, эвакуируют с трасс и размещают в пунктах обогрева, сообщает Zakon.kz.

С 7 февраля по настоящее время на автодорогах эвакуировали 912 человек. Из них 602 иностранных гражданина и 31 ребенок. За прошедшие сутки эвакуировано 193 человека.

МЧС сообщили, что за тот же период спасли 161 человека, в том числе 17 детей, 7 беременных женщин, 6 иностранных граждан.

К аварийно-спасательным работам по эвакуации людей и буксировке автомобилей привлечено 290 человек и 102 единицы техники.

В настоящее время в пункте обогрева размещено 938 человек. Люди обеспечены питанием, сообщает министерство.

Также силы Департамента по ЧС региона занимаются перевозкой волонтеров к месту скопления техники для раздачи продуктов питания.

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