Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике завершила чемпионат Азии с 22 медалями

CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике завоевала 22 медали на чемпионате Азии, который сегодня завершился в Ташкенте, передает Podrobno.uz.

По информации Национального олимпийского комитета, на пьедестал среди мужчин поднялись:

Акбар Джураев (-102 кг) - 3 золотые медали;

Руслан Нурудинов (-109 кг) - 2 золотые медали;

Шарофиддин Амриддинов (-109 кг) - 1 золотая и 2 серебряные медали;

Сарварбек Зафаржонов (-89 кг) - 1 золотая и 1 серебряная медаль;

Суннатилла Усаров (+89 кг) - 3 серебряные медали;

Рустам Джангабаев (+109 кг) - 1 бронзовая медаль.

Среди женщин:

Нигора Сувонова (-87 кг) - 1 золотая, 2 серебряные медали;

Ригина Адашбаева (-81 кг) - 3 серебряные медали;

Турсуной Джабборова (+87 кг) - 1 бронзовая медаль;

Нигора Абдуллаева (-55 кг) - 1 бронзовая медаль.

Турнир проходил с 3 по 10 февраля в Ташкенте. В нем приняли участие более 250 штангистов из 34 стран мира.