Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике завершила чемпионат Азии с 22 медалями
- Узбекистан, спорт
- 19:34, 11 февраля 2024
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CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике завоевала 22 медали на чемпионате Азии, который сегодня завершился в Ташкенте, передает Podrobno.uz.
По информации Национального олимпийского комитета, на пьедестал среди мужчин поднялись:
- Акбар Джураев (-102 кг) - 3 золотые медали;
- Руслан Нурудинов (-109 кг) - 2 золотые медали;
- Шарофиддин Амриддинов (-109 кг) - 1 золотая и 2 серебряные медали;
- Сарварбек Зафаржонов (-89 кг) - 1 золотая и 1 серебряная медаль;
- Суннатилла Усаров (+89 кг) - 3 серебряные медали;
- Рустам Джангабаев (+109 кг) - 1 бронзовая медаль.
Среди женщин:
- Нигора Сувонова (-87 кг) - 1 золотая, 2 серебряные медали;
- Ригина Адашбаева (-81 кг) - 3 серебряные медали;
- Турсуной Джабборова (+87 кг) - 1 бронзовая медаль;
- Нигора Абдуллаева (-55 кг) - 1 бронзовая медаль.
Турнир проходил с 3 по 10 февраля в Ташкенте. В нем приняли участие более 250 штангистов из 34 стран мира.
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