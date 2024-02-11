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Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике завершила чемпионат Азии с 22 медалями

CentralAsia (UZ) -  Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике завоевала 22 медали на чемпионате Азии, который сегодня завершился в Ташкенте, передает Podrobno.uz.

По информации Национального олимпийского комитета, на пьедестал среди мужчин поднялись:

  • Акбар Джураев (-102 кг) - 3 золотые медали;
  • Руслан Нурудинов (-109 кг) - 2 золотые медали;
  • Шарофиддин Амриддинов (-109 кг) - 1 золотая и 2 серебряные медали;
  • Сарварбек Зафаржонов (-89 кг) - 1 золотая и 1 серебряная медаль;
  • Суннатилла Усаров (+89 кг) - 3 серебряные медали;
  • Рустам Джангабаев (+109 кг) - 1 бронзовая медаль.

Среди женщин:

  • Нигора Сувонова (-87 кг) - 1 золотая, 2 серебряные медали;
  • Ригина Адашбаева (-81 кг) - 3 серебряные медали;
  • Турсуной Джабборова (+87 кг) - 1 бронзовая медаль;
  • Нигора Абдуллаева (-55 кг) - 1 бронзовая медаль.

Турнир проходил с 3 по 10 февраля в Ташкенте. В нем приняли участие более 250 штангистов из 34 стран мира.

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