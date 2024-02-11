Эммануэль Макрон отложил поездку в Украину

CentralAsia (CA) - Президент Франции не поедет в Украину 13 и 14 февраля, как планировалось. Елисейский дворец оправдывает эту отсрочку, в частности, проблемами безопасности, пишет Challenges.

Деловой совет «Франция-Украина» компании Medef International, который в то же время организовал «исключительную миссию» в Киев, также отменил поездку.

Прежде чем отправиться в Киев, Эммануэль Макрон должен был посетить Одессу, символический визит в этот город, частично построенный французами. И важный экономический компонент, связанный с восстановлением страны , был в программе с объявлением о создании фонда в 200 миллионов евро, выплачиваемого в виде пожертвований для гражданских проектов, осуществляемых французскими МСП. Глава французского государства также должен был официально оформить приход Французского агентства развития (AFD) в качестве координатора французской помощи Украине.